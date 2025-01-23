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Уже официально. Ноттингем Форест продлил сотрудничество со своим форвардом

Англия
Обновлено

Крис Вуд подписал новый договор

Уже официально. Ноттингем Форест продлил сотрудничество со своим форвардом

NF FC

Новина українською

"Ноттингем Форест" объявил о подписании нового контракта со своим форвардом Крисом Вудом.

Договор между сторонами рассчитан до июня 2027 года.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 7 млн евро. Крис в текущем сезоне забил 14 голов и отдал 2 ассиста в 23 матчах.

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Ноттингем Форест Крис Вуд
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Источник:
NF FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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