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Уже официально. Ноттингем Форест продлил сотрудничество со своим форвардом
Крис Вуд подписал новый договор
NF FC
"Ноттингем Форест" объявил о подписании нового контракта со своим форвардом Крисом Вудом.
Договор между сторонами рассчитан до июня 2027 года.
Wearing the Garibaldi with pride. ???? pic.twitter.com/kA7w7pHY0Q— Nottingham Forest (@NFFC) January 23, 2025
Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 7 млн евро. Крис в текущем сезоне забил 14 голов и отдал 2 ассиста в 23 матчах.
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Источник:NF FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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