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Тренер Манчестер Юнайтед не исключает возможности ухода одного из своих звездных нападающих
После новостей о Маркусе Рашфорде команду может покинуть еще один игрок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим ответил на вопросы журналистов об Алехандро Гарначо, которого в последнее время активно связывают с "Наполи" и лондонским "Челси".
"Я сосредоточен на следующих матчах своей команды. Алехандро Гарначо здесь, он с командой, он играет. Посмотрим, что произойдет в следующие несколько дней".
"Я считаю, что он очень хорошо прогрессирует в каждом аспекте игры. Он имеет огромный потенциал. Что я могу сказать о нем? Я стараюсь сделать все возможное, чтобы быть понятым, я хочу помочь ему выполнять свою работу на футбольном поле", — добавил Аморим.
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Недавно Фабрицио Романо сообщал о том, что один из английских топ-клубов уже сделал официальное предложение по трансферу Алехандро Гарначо. "Манчестер Юнайтед" оценивает своего игрока в 70 миллионов евро.
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