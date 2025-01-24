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Тренер Манчестер Юнайтед не исключает возможности ухода одного из своих звездных нападающих

Англия

После новостей о Маркусе Рашфорде команду может покинуть еще один игрок

Тренер Манчестер Юнайтед не исключает возможности ухода одного из своих звездных нападающих

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим ответил на вопросы журналистов об Алехандро Гарначо, которого в последнее время активно связывают с "Наполи" и лондонским "Челси".

"Я сосредоточен на следующих матчах своей команды. Алехандро Гарначо здесь, он с командой, он играет. Посмотрим, что произойдет в следующие несколько дней".

"Я считаю, что он очень хорошо прогрессирует в каждом аспекте игры. Он имеет огромный потенциал. Что я могу сказать о нем? Я стараюсь сделать все возможное, чтобы быть понятым, я хочу помочь ему выполнять свою работу на футбольном поле", — добавил Аморим.

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Недавно Фабрицио Романо сообщал о том, что один из английских топ-клубов уже сделал официальное предложение по трансферу Алехандро Гарначо. "Манчестер Юнайтед" оценивает своего игрока в 70 миллионов евро.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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