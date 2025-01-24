Два клуба из АПЛ серьезно заинтересованы в подписании перспективного хавбека Ла Лиги

Два клуба из АПЛ серьезно рассматривают вариант с подписанием перспективного хавбека "Реал Бетиса".

Как сообщает испанское издание Relevo, одной из английских команд, которая серьезно заинтересована в подписании Джонни Кардосо из "Реал Бетиса" является "Вулверхэмптон". Отмечается, что возможность приобретения 23-летнего полузащитника для них является очень непростой сделкой.

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Известно, что лондонский "Тоттенхэм" ранее договорился с "Бетисом" о приоритете над другими командами относительно трансфера перспективного американца в будущем. Документы между клубом и игроком также уже согласованы. Если руководство "шпор" решит подписать 23-летнего футболиста, они заплатят за него 25 миллионов евро.

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В этом сезоне Джонни Кардосо провел 23 матча на клубном уровне, отметившись одним голом и одним ассистом. Его рыночная стоимость, по версии авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.