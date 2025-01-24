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Манчестер Юнайтед пытается в очередной раз перехватить у Арсенала молодого таланта
Футболист близок к переходу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" пытается в очередной раз подписать талантливого воспитанника академии "Арсенала".
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "красных дьяволов" связалось с "Арсеналом" относительно перехода 18-летнего Эйдена Хевена. "МЮ" лидирует в гонке за трансфер защитника. Ранее стало известно о том, что франкфуртский "Айнтрахт" и "Барселона" следят за юным футболистом.
Несмотря на то, что "Арсенал" предложил Хэвену новый контракт, в Манчестере уверены, что им удастся его перехватить. Он присутствовал на матче команды в Лиге Европы против "Рейнджерса" (2:1).
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В этом сезоне Эйден Хэвен дебютировал за основную команду "канониров", выйдя на поле в матче третьего раунда Кубка английской лиги против "Престона" (0:3).
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