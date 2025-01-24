  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед пытается в очередной раз перехватить у Арсенала молодого таланта
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед пытается в очередной раз перехватить у Арсенала молодого таланта

Англия
Обновлено

Футболист близок к переходу

Манчестер Юнайтед пытается в очередной раз перехватить у Арсенала молодого таланта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" пытается в очередной раз подписать талантливого воспитанника академии "Арсенала".

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "красных дьяволов" связалось с "Арсеналом" относительно перехода 18-летнего Эйдена Хевена. "МЮ" лидирует в гонке за трансфер защитника. Ранее стало известно о том, что франкфуртский "Айнтрахт" и "Барселона" следят за юным футболистом.

Читайте такжеОфициально: Манчестер Юнайтед подписал нападающего Арсенала U-18, которого сравнивают с Осимхеном

Несмотря на то, что "Арсенал" предложил Хэвену новый контракт, в Манчестере уверены, что им удастся его перехватить. Он присутствовал на матче команды в Лиге Европы против "Рейнджерса" (2:1).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Эйден Хэвен дебютировал за основную команду "канониров", выйдя на поле в матче третьего раунда Кубка английской лиги против "Престона" (0:3).

По теме
yellow-arrow
Вирджил ван Дейк: В АПЛ очень много стадионов с отличной атмосферой и болельщиками
yellow-arrow
Два клуба из АПЛ серьезно заинтересованы в подписании перспективного хавбека Ла Лиги
yellow-arrow
Тренер Манчестер Юнайтед не исключает возможности ухода одного из своих звездных нападающих
Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости