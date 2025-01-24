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Вирджил ван Дейк: В АПЛ очень много стадионов с отличной атмосферой и болельщиками
Лидер мерсисайдцев похвалил атмосферу в Англии и отметил европейские арены
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник и капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк назвал выездные стадионы, на которых ему больше всего нравится играть.
"Я бы сказал, что выездные матчи на "Сантьяго Бернабеу" всегда особенные. Также могу назвать "Камп Ноу", это невероятный и особенный стадион. Собственно, я там играл дважды, и дважды проиграл, кстати. Но, знаете, эта арена была и остается невероятной".
"Что касается АПЛ, то, думаю, здесь много стадионов с отличной атмосферой и болельщиками. Можно вспомнить выездные матчи на "Олд Траффорд" и на "Вилла Парк". Или даже на стадионе "Ноттингем Форест", если говорить сугубо о поддержке фанатов. А еще стоит, пожалуй, выделить "Ньюкасл". В Англии мы имеем большую привилегию — играть в такой атмосфере, когда фанаты искренне пытаются помочь команде. Поэтому, да, нам невероятно повезло", — добавил нидерландец.
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Добавим, что в этом сезоне 33-летний Вирджил ван Дейк провел 29 игр в составе "Ливерпуля" во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.
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