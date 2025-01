Аморим повторил историческое клубное достижение Басби и Фергюсона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим «повторил историческое клубное достижение Мэтта Басби и сэра Алекса Фергюсона, которое после них не покорилось никому в течение последних 35 лет.

39-летний португальский специалист стал лишь третьим менеджером "красных дьяволов", который выиграл каждый из своих первых трех матчей в еврокубках. Ранее это удавалось сделать только легендарным Мэтту Басти в 1956 году и сэру Алексу Фергюсону в 1990 году.

3 - Ruben Amorim is the third Manchester United manager to win each of their first three games in charge in major European competition after Matt Busby in 1956 and Alex Ferguson in 1990. Signs. pic.twitter.com/oicN8UDNH7