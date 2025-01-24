  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Аморим повторил историческое клубное достижение Басби и Фергюсона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аморим повторил историческое клубное достижение Басби и Фергюсона

Англия

Португалец вписал свое имя в историю Манчестер Юнайтед

Аморим повторил историческое клубное достижение Басби и Фергюсона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим «повторил историческое клубное достижение Мэтта Басби и сэра Алекса Фергюсона, которое после них не покорилось никому в течение последних 35 лет.

39-летний португальский специалист стал лишь третьим менеджером "красных дьяволов", который выиграл каждый из своих первых трех матчей в еврокубках. Ранее это удавалось сделать только легендарным Мэтту Басти в 1956 году и сэру Алексу Фергюсону в 1990 году.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что благодаря этим трем победам подряд "Манчестер Юнайтед" поднялся на четвертую строчку в общей турнирной таблице Лиги Европы и имеет в своем активе 15 очков в целом после семи туров.

По теме
yellow-arrow
В Ньюкасле сообщили о возвращении в строй основного игрока
yellow-arrow
Вест Хэм хочет подписать экс-нападающего Милана
yellow-arrow
Ливерпуль лишился хавбека перед матчем с новичком АПЛ
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости