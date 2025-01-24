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Ливерпуль лишился хавбека перед матчем с новичком АПЛ

Англия
Ливерпуль лишился хавбека перед матчем с новичком АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщил о том, что полузащитник его команды Кертис Джонс не сыграет из-за травмы с "Ипсвичем" в рамках 23-го тура Лиги чемпионов.

"Он покинул поле в перерыве (игры с "Лиллем" - прим.), так что это, скорее всего, нехороший знак. Завтра Кертис не сможет выйти на поле.

Нам придется подождать и посмотреть, сколько времени это займет. Я не жду месяцев... но давайте посмотрим, сможет ли он перейти в ПСВ или "Борнмут", - сказал нидерландец на пресс-конференции.

Поединок "Ливерпуль" - "Ипсвич" состоится завтра, 25 января. Начало - в 17:00 по Киеву.

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АПЛ Ливерпуль Ипсвич Таун травма Кертис Джонс
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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
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