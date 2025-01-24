Вест Хэм хочет подписать экс-нападающего Милана

"Вест Хэм" стремится подписать нового нападающего. Главной целью лондонского клуба сейчас является бывший футболист "Милана", которого они хотят взять в аренду до конца этого сезона

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство "молотобойцев" ведет активные переговоры с 29-летним Андре Силвой из "РБ Лейпциг". Стороны приближаются к достижению соглашения. Однако, на данный момент клуб еще не договорился с немцами о его переходе.

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Отмечается, что Брайан Бробби из амстердамского "Аякса" остается для "Вест Хэма" альтернативным вариантом на случай, если им не удастся подписать португальца.

В этом сезоне Андре Силва забил один гол и отдал три результативные передачи в 15 матчах на клубном уровне. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 5 миллионов евро.