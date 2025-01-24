  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм хочет подписать экс-нападающего Милана
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм хочет подписать экс-нападающего Милана

Англия

Английский клуб начал переговоры с игроком

Вест Хэм хочет подписать экс-нападающего Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" стремится подписать нового нападающего. Главной целью лондонского клуба сейчас является бывший футболист "Милана", которого они хотят взять в аренду до конца этого сезона

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство "молотобойцев" ведет активные переговоры с 29-летним Андре Силвой из "РБ Лейпциг". Стороны приближаются к достижению соглашения. Однако, на данный момент клуб еще не договорился с немцами о его переходе.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что Брайан Бробби из амстердамского "Аякса" остается для "Вест Хэма" альтернативным вариантом на случай, если им не удастся подписать португальца.

В этом сезоне Андре Силва забил один гол и отдал три результативные передачи в 15 матчах на клубном уровне. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
В Ньюкасле сообщили о возвращении в строй основного игрока
yellow-arrow
Ливерпуль лишился хавбека перед матчем с новичком АПЛ
yellow-arrow
Аморим повторил историческое клубное достижение Басби и Фергюсона
РБ Лейпциг Андре Силва Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости