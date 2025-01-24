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В Ньюкасле сообщили о возвращении в строй основного игрока
Выйдет ли в старте?
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп может выйти на поле в матче против "Саутгемптона" на этих выходных. Об этом проинформировал наставник "сорок" Эдди Хау.
"Он снова начал тренироваться с группой, и здорово снова видеть Ника и его присутствие, позитив, который он приносит.
Я видел, как он делал действительно преуспевал на этой неделе, так что да, рад снова видеть его в составе", - цитирует Хау Metro.
Поуп выбыл из строя более месяца назад из-за травмы колена. Последний раз Ник выходил на поле 7 декабря в поединке с "Брентфордом" (2:4).
Против "Саутгемптона" "Ньюкасл" сыграет завтра, 25 января.
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