В Ньюкасле сообщили о возвращении в строй основного игрока

Голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп может выйти на поле в матче против "Саутгемптона" на этих выходных. Об этом проинформировал наставник "сорок" Эдди Хау.

"Он снова начал тренироваться с группой, и здорово снова видеть Ника и его присутствие, позитив, который он приносит. Я видел, как он делал действительно преуспевал на этой неделе, так что да, рад снова видеть его в составе", - цитирует Хау Metro.

Поуп выбыл из строя более месяца назад из-за травмы колена. Последний раз Ник выходил на поле 7 декабря в поединке с "Брентфордом" (2:4).

Против "Саутгемптона" "Ньюкасл" сыграет завтра, 25 января.