  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал может подписать нападающего Борнмута на замену для Сака
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал может подписать нападающего Борнмута на замену для Сака

Англия

Одноклубник Забарного может пойти на повышение

Арсенал может подписать нападающего Борнмута на замену для Сака

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" может подписать звездного нападающего "Борнмута" на замену для травмированного Букайо Сака.

Как сообщило издание CaughtOffside, "канониры" стремятся пригласить в команду Антуана Семеньо. Руководство "вишен" не собирается отпускать одного из лидеров своего клуба, поэтому будет требовать за него не менее 50 миллионов фунтов стерлингов от потенциальных покупателей.

Также отметим, что за 25-летним ганским нападающим следит "Ливерпуль".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Антуан Семеньо забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 23 матчах за "Борнмут" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 28 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Арсенал не собирается расторгать договор об аренде с футболистом Челси
yellow-arrow
РБ Лейпциг готов приложить все усилия ради подписания 18-летнего английского хавбека
yellow-arrow
Середняк АПЛ подписал перспективного защитника Фиорентины
Арсенал (Лондон) Борнмут Антуан Семеньо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости