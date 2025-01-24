Арсенал может подписать нападающего Борнмута на замену для Сака

Лондонский "Арсенал" может подписать звездного нападающего "Борнмута" на замену для травмированного Букайо Сака.

Как сообщило издание CaughtOffside, "канониры" стремятся пригласить в команду Антуана Семеньо. Руководство "вишен" не собирается отпускать одного из лидеров своего клуба, поэтому будет требовать за него не менее 50 миллионов фунтов стерлингов от потенциальных покупателей.

Также отметим, что за 25-летним ганским нападающим следит "Ливерпуль".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Антуан Семеньо забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 23 матчах за "Борнмут" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 28 миллионов евро.