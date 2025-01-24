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Найдена замена Зинченко? Главный тренера Арсенала определился с новой трансферной целью клуба
Похоже, что дни украинца на Эмирейтс подходят к концу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" нашел замену для Александра Зинченко. Кандидатуру одобрил менеджер клуба.
По информации от источников издания CaughtOffside, главный тренер "Арсенала" Микель Артета хотел бы видеть в своей команде Милоша Керкеза, который сменил агентов накануне открытия зимнего трансферного окна.
Считается, что главным фактором, который может повлиять на активность "канониров" в этом направлении, является потенциальный уход Кирана Тирни и Александра Зинченко, которого сейчас пытается подписать дортмундская "Боруссия". Ожидается, что в таком случае 21-летний венгр должен стать прямой заменой для них на позицию левого защитника.
Однако, не все так просто, ведь "Манчестер Юнайтед" вместе с "Ливерпулем", который на протяжении длительного времени следит за Милошем Керкезом, готовы составить конкуренцию в борьбе за его трансфер.
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Напомним, что Милош Керкез присоединился к "Борнмуту" летом 2023 года из "АЗ Алкмаар" за почти 18 миллионов евро. С того времени венгерский футболист провел 56 игр в составе "вишен", отметившись 2 голами и 4 ассистами.
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