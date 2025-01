Середняк АПЛ подписал перспективного защитника Фиорентины

"Брентфорд" усилился правым защитником "Фиорентины" Майклом Кайоде.

К стану "шмелей" 20-летний футболист присоединился на правах аренды. При этом английский клуб будет иметь опцию его выкупа за 16 миллионов евро.

Кайоде - воспитанник "Ювентуса". Игроком "Фиорентины" Майкл стал в 2021-м году, и с тех пор принял участие в 71 матче первой команды "фиалок", отличившись 6 забитыми мячами и 4 ассистами.

He is here. ???????????? pic.twitter.com/KpaAX5P3tI