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Середняк АПЛ подписал перспективного защитника Фиорентины

Англия

Заиграет ли в АПЛ?

Середняк АПЛ подписал перспективного защитника Фиорентины

Brentford

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Брентфорд" усилился правым защитником "Фиорентины" Майклом Кайоде.

К стану "шмелей" 20-летний футболист присоединился на правах аренды. При этом английский клуб будет иметь опцию его выкупа за 16 миллионов евро.

Кайоде - воспитанник "Ювентуса". Игроком "Фиорентины" Майкл стал в 2021-м году, и с тех пор принял участие в 71 матче первой команды "фиалок", отличившись 6 забитыми мячами и 4 ассистами.

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