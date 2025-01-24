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Середняк АПЛ подписал перспективного защитника Фиорентины
Заиграет ли в АПЛ?
Brentford
"Брентфорд" усилился правым защитником "Фиорентины" Майклом Кайоде.
К стану "шмелей" 20-летний футболист присоединился на правах аренды. При этом английский клуб будет иметь опцию его выкупа за 16 миллионов евро.
Кайоде - воспитанник "Ювентуса". Игроком "Фиорентины" Майкл стал в 2021-м году, и с тех пор принял участие в 71 матче первой команды "фиалок", отличившись 6 забитыми мячами и 4 ассистами.
He is here. ???????????? pic.twitter.com/KpaAX5P3tI— Brentford FC (@BrentfordFC) January 24, 2025
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