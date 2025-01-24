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Арсенал не собирается расторгать договор об аренде с футболистом Челси
Также в команде до конца сезона останется арендованный вратарь Борнмута
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" не собирается расторгать договор об аренде с нападающим "Челси" и вратарем "Борнмута".
Во время пресс-конференции перед матчем с "Вулверхэмптоном" Микель Артета рассказал, что в клубе не думают над тем, чтобы прекратить договор об аренде 30-летнего вингера Рахима Стерлинга из лондонского "Челси" и 35-летнего голкипера Нету из "Борнмута".
Ранее появлялись слухи о том, что "Арсенал" может прекратить срок аренды одного из этих игроков, чтобы подписать другого футболиста из АПЛ в рамках временного соглашения, поскольку правилами АПЛ запрещено брать в аренду одновременно двух игроков из чемпионата Англии.
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Добавим, что Нету до сих пор не провел ни одного матча за "канониров" в этом сезоне. А Рахим Стерлинг выходил на поле лишь в 15 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом.
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