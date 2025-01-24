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"Никогда не хочется ничего обещать, но..." Наставник Эвертона высказался о январских трансферах

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции

"Никогда не хочется ничего обещать, но..." Наставник Эвертона высказался о январских трансферах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Эвертона" Дэвид Мойес подтвердил, что клуб активно работает над усилением состава.

"Я пытаюсь наверстать упущенное, но понимаю, что есть определенные ограничения", - сказал Мойес, - "Однако, я все еще надеюсь, что мы сможем подписать новых игроков до конца трансферного окна. Никогда не хочется ничего обещать, но я уверен, что мы успеем что-то сделать до этого времени".

Напомним, что завтра, 25 января, состоится матч "Брайтон" - "Эвертон". Старт - 0 17:00 по киевскому времени.

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Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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