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Капитан Челси стал жертвой забавного розыгрыша в парикмахерской
Реакция футболиста бесценна
Getty Images / Global Images Ukraine
Правого защитника лондонского "Челси" Риса Джеймса решили разыграть в парикмахерской.
Когда Джеймс сидел в кресле, парикмахер накинул на него накидку с изображением футболки "Тоттенхэма".
Реакция футболиста бесценна:
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