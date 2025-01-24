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Капитан Челси стал жертвой забавного розыгрыша в парикмахерской

Англия

Реакция футболиста бесценна

Капитан Челси стал жертвой забавного розыгрыша в парикмахерской

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Правого защитника лондонского "Челси" Риса Джеймса решили разыграть в парикмахерской.

Когда Джеймс сидел в кресле, парикмахер накинул на него накидку с изображением футболки "Тоттенхэма".

Реакция футболиста бесценна:

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Рис Джеймс Челси
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