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Лацио почти договорился о трансфере хавбека Челси

Англия

Итальянцы уже договорились с игроком, но теперь ждут ответ от синих

Лацио почти договорился о трансфере хавбека Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лацио" находится в шаге от подписания контракта с Чезаре Казадеи, который сейчас выступает за „Челси“.

Как сообщил Николо Скира, "Лацио" и игрок уже достигли согласия по условиям потенциального контракта. 22-летний полузащитник подпишет соглашение до лета 2029 года, и будет получать зарплату в размере 1,4 миллиона евро в сезон.

Теперь все будет зависеть от того, смогут ли римляне договориться с "Челси" о сумме трансфера. "Лацио" сделал предложение в размере 12 миллионов евро плюс процент от суммы будущей продажи футболиста.

Добавим, что Чезаре в текущем сезоне сыграл 6 матчей - 424 минуты.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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