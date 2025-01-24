Тренер Астон Виллы рассказал о целях команды на ближайшее будущее

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери четко очертил цели команды на ближайшее будущее.

"Очень важно стараться быть последовательными, как мы делаем это сейчас дома.

Самое важное для нас - это Премьер-лига, быть в первой восьмерке и, конечно, всегда близко к тому, чтобы попробовать и угрожать первой четверке", - сказал специалист.