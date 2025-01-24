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Тренер Астон Виллы рассказал о целях команды на ближайшее будущее
Самое важное для нас - это Премьер-лига (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери четко очертил цели команды на ближайшее будущее.
"Очень важно стараться быть последовательными, как мы делаем это сейчас дома.
Самое важное для нас - это Премьер-лига, быть в первой восьмерке и, конечно, всегда близко к тому, чтобы попробовать и угрожать первой четверке", - сказал специалист.
Добавим, что "Астон Вилла" сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, имея 36 очков.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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