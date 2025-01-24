Тренер Кристал Пэлас рассказал о кадровой ситуации в команде

Наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер высказался о кадровой ситуации накануне матча против "Брентфорда".

"К сожалению, Шейк Дукуре и Чади Риад получили травмы коленей и не смогут принять участие в воскресной игре. Врачи должны их осмотреть, и посмотрим, как все пойдет, но пока что неизвестно, когда они вернутся.

Джоэл Уорд все еще вне игры, Адам Уортон все еще вне игры. Франса тренируется с нами, но ему нужно время, поэтому он не сможет выйти на поле.

Все остальные, кто участвовал в последних играх, будут готовы".