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Тренер Кристал Пэлас рассказал о кадровой ситуации в команде
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер высказался о кадровой ситуации накануне матча против "Брентфорда".
"К сожалению, Шейк Дукуре и Чади Риад получили травмы коленей и не смогут принять участие в воскресной игре. Врачи должны их осмотреть, и посмотрим, как все пойдет, но пока что неизвестно, когда они вернутся.
Джоэл Уорд все еще вне игры, Адам Уортон все еще вне игры. Франса тренируется с нами, но ему нужно время, поэтому он не сможет выйти на поле.
Все остальные, кто участвовал в последних играх, будут готовы".
Добавим, что матч "Кристал Пэлас" - "Брентфорд" стартует 26 января в 16:00 по киевскому времени.
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