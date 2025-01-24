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Гвардиола - о матче против Челси и Брюгге: Это как два финала

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Гвардиола - о матче против Челси и Брюгге: Это как два финала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", на пресс-конференции высказался о ближайших двух матчах команды.

"Впереди важный матч. Мы с "Челси" очень близки в турнирной таблице, несмотря на очень большие проблемы, которые мы имеем.

Следующие две игры будут действительно очень важны, это как два финала. Наши фанаты поддержат нас", - сказал Гвардиола.

Напомним, что 25 января "Ман Сити" встретится с "Челси", а 29-го этого месяца "горожане" сыграют в ЛЧ против "Брюгге".

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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