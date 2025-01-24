Гвардиола - о матче против Челси и Брюгге: Это как два финала

Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", на пресс-конференции высказался о ближайших двух матчах команды.

"Впереди важный матч. Мы с "Челси" очень близки в турнирной таблице, несмотря на очень большие проблемы, которые мы имеем.

Следующие две игры будут действительно очень важны, это как два финала. Наши фанаты поддержат нас", - сказал Гвардиола.