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Гвардиола - о матче против Челси и Брюгге: Это как два финала
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", на пресс-конференции высказался о ближайших двух матчах команды.
"Впереди важный матч. Мы с "Челси" очень близки в турнирной таблице, несмотря на очень большие проблемы, которые мы имеем.
Следующие две игры будут действительно очень важны, это как два финала. Наши фанаты поддержат нас", - сказал Гвардиола.
Напомним, что 25 января "Ман Сити" встретится с "Челси", а 29-го этого месяца "горожане" сыграют в ЛЧ против "Брюгге".
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