Мареска - о форме Манчестер Сити: Это нормально

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал не лучший старт сезона у их главных конкурентов - "Манчестер Сити".

"Это нормально, такие вещи случаются. Конечно, впечатляет тот факт, как долго они доминировали в АПЛ. Но нормально то, что происходит сейчас. Наверное, они снова начнут выигрывать трофеи", - сказал Мареска.