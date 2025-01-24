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Мареска - о форме Манчестер Сити: Это нормально

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Энцо высказался о конкурентах Челси

Мареска - о форме Манчестер Сити: Это нормально

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал не лучший старт сезона у их главных конкурентов - "Манчестер Сити".

"Это нормально, такие вещи случаются. Конечно, впечатляет тот факт, как долго они доминировали в АПЛ. Но нормально то, что происходит сейчас. Наверное, они снова начнут выигрывать трофеи", - сказал Мареска.

Добавим, что "Челси" сыграет против "Манчестер Сити" завтра, 25 января. Начало - в 19:30 по Киеву.

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Энцо Мареска Манчестер Сити
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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