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Мареска - о форме Манчестер Сити: Это нормально
Энцо высказался о конкурентах Челси
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал не лучший старт сезона у их главных конкурентов - "Манчестер Сити".
"Это нормально, такие вещи случаются. Конечно, впечатляет тот факт, как долго они доминировали в АПЛ. Но нормально то, что происходит сейчас. Наверное, они снова начнут выигрывать трофеи", - сказал Мареска.
Добавим, что "Челси" сыграет против "Манчестер Сити" завтра, 25 января. Начало - в 19:30 по Киеву.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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