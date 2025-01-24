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Вулверхэмптон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Александр Зинченко проводит свои последние дни на "Эмирейтсе"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Слухи о том, что до завершения зимнего трансферного окна Александр Зинченко покинет "Арсенал", не утихают. Артета уже давно не доверяет украинцу и выпустил его разве что на матч против загребского "Динамо".
Может, он все же найдет место для левого защитника на матч АПЛ против "волков"? Но верится в это очень тяжело.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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