Вулверхэмптон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Слухи о том, что до завершения зимнего трансферного окна Александр Зинченко покинет "Арсенал", не утихают. Артета уже давно не доверяет украинцу и выпустил его разве что на матч против загребского "Динамо".

Может, он все же найдет место для левого защитника на матч АПЛ против "волков"? Но верится в это очень тяжело.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 января.

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