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Вулверхэмптон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Александр Зинченко проводит свои последние дни на "Эмирейтсе"?

Вулверхэмптон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Слухи о том, что до завершения зимнего трансферного окна Александр Зинченко покинет "Арсенал", не утихают. Артета уже давно не доверяет украинцу и выпустил его разве что на матч против загребского "Динамо".

Может, он все же найдет место для левого защитника на матч АПЛ против "волков"? Но верится в это очень тяжело.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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