Борнмут – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Это будет отличное противостояние двух команд, находящихся в отличной форме. Это будет очередное непростое испытание для Ильи Забарного, который будет играть на третьей лучшей команде лиги на данный момент.

На прошлой неделе "вишни" разбили "Ньюкасл", но хватит ли их мастерства на прагматическую команду Нуну Эшпириту Санту?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 января.

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