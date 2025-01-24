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Борнмут – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Илья Забарный против неожиданных претендентов на чемпионство
Getty Images / Global Images Ukraine
Это будет отличное противостояние двух команд, находящихся в отличной форме. Это будет очередное непростое испытание для Ильи Забарного, который будет играть на третьей лучшей команде лиги на данный момент.
На прошлой неделе "вишни" разбили "Ньюкасл", но хватит ли их мастерства на прагматическую команду Нуну Эшпириту Санту?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 января.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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