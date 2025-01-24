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Борнмут – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Илья Забарный против неожиданных претендентов на чемпионство

Борнмут – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Это будет отличное противостояние двух команд, находящихся в отличной форме. Это будет очередное непростое испытание для Ильи Забарного, который будет играть на третьей лучшей команде лиги на данный момент.

На прошлой неделе "вишни" разбили "Ньюкасл", но хватит ли их мастерства на прагматическую команду Нуну Эшпириту Санту?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Ноттингем Форест АПЛ Андони Ираола Нуну Эшпириту Санту Борнмут Илья Забарный
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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