Ливерпуль – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На прошлой неделе "Ипсвич" уже играл против "Манчестер Сити" и уступил со счетом 0:6. Конечно, подопечные Маккенны были разочарованы и ждали какого-нибудь более легкого соперника, чтобы было больше шансов зацепиться за результат.

Но судьба дает им "Ливерпуль", который остается сильнейшей командой Англии. Очередное сложное испытание для борющейся за выживание команды.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 января.

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