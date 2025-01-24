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Ливерпуль – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Киран Маккенна планирует выживать
Getty Images / Global Images Ukraine
На прошлой неделе "Ипсвич" уже играл против "Манчестер Сити" и уступил со счетом 0:6. Конечно, подопечные Маккенны были разочарованы и ждали какого-нибудь более легкого соперника, чтобы было больше шансов зацепиться за результат.
Но судьба дает им "Ливерпуль", который остается сильнейшей командой Англии. Очередное сложное испытание для борющейся за выживание команды.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 января.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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