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Ливерпуль – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Киран Маккенна планирует выживать

Ливерпуль – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На прошлой неделе "Ипсвич" уже играл против "Манчестер Сити" и уступил со счетом 0:6. Конечно, подопечные Маккенны были разочарованы и ждали какого-нибудь более легкого соперника, чтобы было больше шансов зацепиться за результат.

Но судьба дает им "Ливерпуль", который остается сильнейшей командой Англии. Очередное сложное испытание для борющейся за выживание команды.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Ипсвич"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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