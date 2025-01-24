Манчестер Сити – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Несмотря на поражение против "ПСЖ" посреди этой недели в рамках Лиги Чемпионов, "Сити" в последнее время скорее радует своими результатами, а иногда радует и игрой, которую демонстрирует команда.

Они как раз вовремя восстанавливают свою форму, ведь борьба за топ-4 продолжается и есть хороший шанс вытеснить оттуда "Челси". Просто обыгрывай лондонцев и иди на четвертое место.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 25 января.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Челси" Смотреть трансляцию

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