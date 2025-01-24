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Манчестер Сити – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Команда Пепа Гвардиолы, кажется, приходит в себя
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на поражение против "ПСЖ" посреди этой недели в рамках Лиги Чемпионов, "Сити" в последнее время скорее радует своими результатами, а иногда радует и игрой, которую демонстрирует команда.
Они как раз вовремя восстанавливают свою форму, ведь борьба за топ-4 продолжается и есть хороший шанс вытеснить оттуда "Челси". Просто обыгрывай лондонцев и иди на четвертое место.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 25 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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