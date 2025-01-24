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Атлетико Мадрид будет бороться с Боруссией Д за трансфер Зинченко
Александр не против сменить клубную прописку
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" вступил в борьбу за украинского левого защитника "Арсенала" Александра Зинченко.
По данным Флориана Плеттенберга, переговоры между всеми сторонами уже ведутся. Мадридский клуб готов рассмотреть как вариант полной трансферной сделки, так и аренду с последующим выкупом.
Ориентировочная стоимость трансфера оценивается в 20 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.
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Кроме "Атлетико", за Зинченко также продолжает наблюдать дортмундская "Боруссия". Однако немцы пока что менее активны в переговорах, поскольку считают цену на футболиста слишком высокой.
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