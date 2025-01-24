Манчестер Сити – Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

25 января пройдет центральный матч 23-го тура АПЛ-2024/25. Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" дома будет принимать столичный "Челси".

Это противостояние всегда привлекает внимание болельщиков, ведь клубы не только борются за титулы, но и имеют богатую историю, много общих страниц. От Николя Анелька, который в разное время защищал цвета обеих команд, до Кевина Де Брюйне, которого "Челси" в свое время продал "Сити", а он стал одним из лучших игроков в мире. А вспомним еще сезон-2021, где команды встретились в финале Лиги чемпионов!

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Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.