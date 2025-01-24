Постекоглу и кризис Тоттенхэма: как лондонскому клубу вернуться на путь успеха

Сложно забыть взгляд Постекоглу в первом тайме матча с "Эвертоном". В тот момент, когда защитник "шпор" отметился автоголом, казалось, весь мир рухнул, и ситуацию уже не спасти. Так думали многие, но не тренер "Тоттенхэма". Второй тайм кардинально отличался от первого. Подопечные Постекоглу взяли ситуацию в свои руки и монотонно пытались подобрать ключи к обороне соперника. Все было не зря: "шпоры" всё-таки сумели забить дважды, но этого оказалось недостаточно.

"Тоттенхэм" переживает одно из самых кризисных времен в своей истории. Победа в матче Лиги Европы над "Хоффенхаймом" стала лучиком света среди затянувшего небо грозовыми тучами. Но нельзя забывать положение команды в турнирной таблице АПЛ. "Шпоры" спустились на 15-е место, а за последние 10 игр выиграли лишь раз. И эта победа была одержана над командой, которая готовится покинуть лигу и опуститься в дивизион пониже. "Саутгемптон" оказался удобным соперником для набора очков, так как выиграл всего одну игру за 22 тура.

Конкуренция в Премьер-лиге сильна, но именно "Тоттенхэм" сейчас можно назвать главным "кризисным клубом". Однако нельзя забывать и о двух коллективах из Манчестера, которые также сталкиваются с проблемами. Каждый клуб должен задуматься: а не коснётся ли их похожая ситуация? Ведь Пеп Гвардиола брал трофей за трофеем, но опустился на 5-е место и утратил веру в борьбе за очередной титул. А "Манчестер Юнайтед" сменил главного тренера, но так и не смог стабилизировать падение. Сегодня главный вопрос: а нужно ли "Тоттенхэму" менять главного тренера?

Задача не из простых

Постекоглу принял клуб в кризисе, на самом низком уровне. Связь между командой и болельщиками была утрачена, но обе стороны стремились это исправить. Радовало лишь то, что его опыт работы в чемпионатах Австралии, Японии и Шотландии дал о себе знать. Ведь именно там команды предпочитают атакующий стиль игры без оглядки на оборону. Постекоглу не побоялся и адаптировал эту стратегию в игре "Тоттенхэма".

Первый домашний матч Постекоглу — победа над "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:0 в августе 2023 года — сопровождался одной из самых громких атмосфер на новом стадионе стоимостью миллиард фунтов. Через три месяца после старта сезона "Тоттенхэм" лидировал в таблице, а его смелый стиль игры завоевал сердца нейтральных болельщиков. Даже после поражения 1:4 от "Челси", когда команда осталась вдевятером, фанаты поддерживали усилия игроков.

Сезон закончился на пятом месте — выше, чем ожидали многие скептики. Команда едва не вышла в Лигу чемпионов, а захватывающий стиль игры был полной противоположностью предыдущим годам. Однако после успешного первого года всё рухнуло во втором сезоне.

Закономерность

Как и многие его предшественники, Постекоглу не смог сохранить восходящую траекторию на второй год. Это уже закономерность. В целом состав "Тоттенхэма" нельзя назвать ужасным, но отсутствие звездных игроков вызывает вопросы. Однако это не главная проблема команды, ведь в этом сезоне мы наблюдаем успешный пример "Ноттингема", который не тратил безумные деньги на трансферы, а сделал точечные усиления.

Команде по-прежнему не хватает динамики и креативности. Основная стратегия Постекоглу — быстрый гол. Эта тактика долгое время работала успешно, пока соперники не адаптировались. Решение простое: выдержать натиск первых 15 минут, а лучше перехватить инициативу и забить самим. После этого "Тоттенхэм" опускает руки и не знает, как действовать дальше. Нельзя забывать матчи, в которых "шпоры" теряли преимущество в 1–2 гола. Складывается впечатление, что у Постекоглу есть план только на первые 30 минут игры, а дальше — будь что будет.

Травмы — единственное оправдание

Единственным оправданием для Постекоглу можно считать то, что он ещё ни разу в сезоне не имел возможности собрать полный состав. Даже в лучшие моменты — крупные победы над "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" на выезде, а также впечатляющая победа над "Ливерпулем" в Кубке — он был вынужден латать дыры. На пике своей формы "Тоттенхэм" вполне способен бороться за место в топ-4.

К сожалению, травмы накопились, и Постекоглу пришлось полагаться на резерв, который не соответствует необходимому уровню. Это давняя проблема "Тоттенхэма": разрыв в качестве между основным составом и скамейкой слишком велик.

Сейчас у "Тоттенхэма" 10 травмированных ключевых игроков: Гильермо Викарио, Кристиана Ромеро, Микки ван де Вена, Дестини Удоджи, Одобера, Ива Биссума, Родриго Бентанкура, Тимо Вернера, Бреннана Джонсона и Доминика Соланке. Этот состав вполне мог бы конкурировать с командами из первой десятки АПЛ, но, к сожалению, Постекоглу не может на них рассчитывать.

Обвинения в адрес Постекоглу слабо подкреплены фактами. Болельщики требуют побед, а эксперты регулярно критикуют его. Даже если команда выдаст серию без поражений, найдутся те, кто найдет к чему придраться. Но главный тренер не виноват в том, что лазарет команды переполнен. Возникает встречный вопрос: почему он не подготовил качественную скамейку запасных? Это уже подводные камни, о которых мы можем только догадываться. Готово ли руководство выделять средства? Плюс, сложно предугадать ситуацию, когда у команды одновременно выбиты из строя 10 футболистов.

Кажется, это уже не остановить

Постекоглу всегда подчёркивает, что его упрямство связано с верой в долгосрочную пользу для команды. Такая стратегия могла бы быть оправданной, если бы "Тоттенхэм" находился в середине таблицы. Но при восьми поражениях в десяти матчах и 15-м месте она выглядит провальной. Нельзя продолжать проигрывать и надеяться на улучшения без активных действий.

"Шпоры" не могут выиграть матч, и это частично объясняется составом. Все их победы были заслуженными и уверенными, тогда как поражения — вялыми и справедливыми. Если команда проигрывает за 20 минут до конца, шансов на спасение практически нет. Если ведёт с минимальным преимуществом, скорее всего, пропустит. Если они не захватывают лидерство с самого начала, победа становится маловероятной.

В карьере Постекоглу подобных ситуаций не было — он привык работать с командами, находящимися на противоположной стороне таблицы. Теперь ему предстоит проявить инстинкт выживания.

Увольнение не за горами

Если травмированные игроки не восстановятся чудесным образом, Постекоглу окажется на грани увольнения. Матч с "Эвертоном" должен был стать началом более лёгкого отрезка календаря, но "шпоры" провалили его уже к перерыву. Затем наступит момент истины — ответный матч полуфинала Кубка лиги против "Ливерпуля".

"Тоттенхэм" сумел вырвать минимальное преимущество в один мяч перед поездкой на "Энфилд", но этот стадион давно стал для них серьезным испытанием. Трудно представить, что команда пробьётся на "Уэмбли", а вылет из Кубка лиги может стать окончательным ударом для Анге Постекоглу.

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При этом, по имеющейся информации, тренер не потерял контроль над раздевалкой. Те, кто остаются в строю, продолжают выкладываться, следовать указаниям и рисковать на поле. Такого не было при прошлых тренерах, что делает эту ситуацию уникальной. Тем не менее футбол — это игра результатов, и сложно не согласиться с теми, кто считает, что Постекоглу заслуживает увольнения. Но стоит помнить: люди всегда требуют отставки при неудачах, даже если вчера команда ещё не знала поражений.

Что нужно менять

Смена главного тренера не приведёт к кардинальным изменениям. Это не только футбольный, но и институциональный провал. Каждое решение, принятое клубом с момента выхода в финал Лиги чемпионов 2019 года, рано или поздно оборачивалось неудачей.

Еще перед началом сезона состав "шпор" выглядел слишком слабым, что только усилило вопросы к их трансферной политике. В первую очередь клубу необходимо привлечь более опытных игроков до закрытия зимнего трансферного окна. Как отмечает сам Постекоглу, это нужно не для спасения его карьеры, а чтобы уменьшить нагрузку на нынешний состав. Это может стать ключом к немедленному исправлению ситуации, но корни проблем уходят гораздо глубже.

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Постекоглу могут уволить, и оспорить это решение будет непросто, даже с учётом смягчающих обстоятельств. Однако найти тренера, готового заменить его в текущих условиях, будет крайне сложно. На данный момент не так много свободных специалистов, а сама работа в клубе стала менее привлекательной, чем 18 месяцев назад, когда Постекоглу только приступил к обязанностям. Конкуренция в Премьер-лиге угрожает подорвать статус клуба как члена "большой шестерки". Увольнение тренера, которому доверили долгосрочные изменения, также может ухудшить восприятие этой должности его потенциальными преемниками.

Если клуб действительно хочет перемен, проблема не только в человеке на тренерском мостике. Учитывая связь между Постекоглу и командой, становится очевидным, что этот симбиоз не следует разрушать. Основная проблема кроется в культуре клуба, которая не смогла адаптироваться к расширению инфраструктурных амбиций. Премьер-лига догнала "Тоттенхэм", а сам клуб не сделал достаточно, чтобы двигаться вперёд в других аспектах.