Два клуба АПЛ интересуются форвардом Аякса

За форвардом "Аякса" Брайаном Бробби активно следят два клуба Премьер-Лиги - "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".

Как пишет Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" обратился к нидерландскому клубу с предложением об аренде Бробби.

Однако, "шпоры" не единственные, кого интересует игрок. "Вест Хэм" уже ведет активные переговоры с "Аяксом" относительно условий аренды с последующим обязательным выкупом футболиста.

Бробби в текущем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 7 ассистов.