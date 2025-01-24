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Два клуба АПЛ интересуются форвардом Аякса

Англия

Бробби может сменить команду

Два клуба АПЛ интересуются форвардом Аякса

Фото: Ajax.nl

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За форвардом "Аякса" Брайаном Бробби активно следят два клуба Премьер-Лиги - "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".

Как пишет Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" обратился к нидерландскому клубу с предложением об аренде Бробби.

Однако, "шпоры" не единственные, кого интересует игрок. "Вест Хэм" уже ведет активные переговоры с "Аяксом" относительно условий аренды с последующим обязательным выкупом футболиста.

Бробби в текущем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 7 ассистов.

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Аякс (Амстердам) Брайан Бробби Вест Хэм
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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