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Два клуба АПЛ интересуются форвардом Аякса
Бробби может сменить команду
Фото: Ajax.nl
За форвардом "Аякса" Брайаном Бробби активно следят два клуба Премьер-Лиги - "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".
Как пишет Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" обратился к нидерландскому клубу с предложением об аренде Бробби.
Однако, "шпоры" не единственные, кого интересует игрок. "Вест Хэм" уже ведет активные переговоры с "Аяксом" относительно условий аренды с последующим обязательным выкупом футболиста.
Бробби в текущем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 7 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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