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"В обороне они элита". Тренер Борнмута высказался о поединке с Ноттингем Форест

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

"В обороне они элита". Тренер Борнмута высказался о поединке с Ноттингем Форест

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола рассказал о встрече с "Ноттингем Форест":

"Мы должны быть очень, очень хорошими, если хотим победить их. В обороне они элита. Абсолютно элита. Они имеют удивительные цифры в оборонительной статистике. Нам придется быть очень хорошими, особенно в нападении.

Против них очень трудно иметь четкие моменты, поэтому мы должны быть клиническими, очень хорошими перед воротами, потому что они не дают вам много. Когда они забивают первый гол, трудно переломить ход игры против них. Всегда важно начинать сильно и выигрывать первые поединки", - сказал специалист.

Поединок "Борнмут" - "Ноттингем Форест" состоится 25 января в 17:00 по киевскому времени.

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Ноттингем Форест Андони Ираола Борнмут
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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