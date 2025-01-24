"В обороне они элита". Тренер Борнмута высказался о поединке с Ноттингем Форест

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола рассказал о встрече с "Ноттингем Форест":

"Мы должны быть очень, очень хорошими, если хотим победить их. В обороне они элита. Абсолютно элита. Они имеют удивительные цифры в оборонительной статистике. Нам придется быть очень хорошими, особенно в нападении.

Против них очень трудно иметь четкие моменты, поэтому мы должны быть клиническими, очень хорошими перед воротами, потому что они не дают вам много. Когда они забивают первый гол, трудно переломить ход игры против них. Всегда важно начинать сильно и выигрывать первые поединки", - сказал специалист.