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Ливерпуль объявил имя лучшего игрока декабря

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В третий раз подряд - Салах

Ливерпуль объявил имя лучшего игрока декабря

Getty Images / Global Images Ukraine.

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По итогам декабря Мохамед Салах в третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в "Ливерпуле".

В прошлом месяце Салах провел 7 матчей во всех турнирах, отметившись 8 голами и 7 голевыми передачами.

"Большое спасибо. Мы провели хороший месяц - я считаю, что мы одержали несколько побед, что является самым важным. Кроме того, я выигрывал игры и помогал команде достичь цели", - сказал Салах.

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Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
liverpool fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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