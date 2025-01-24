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Ливерпуль объявил имя лучшего игрока декабря
В третий раз подряд - Салах
Getty Images / Global Images Ukraine.
По итогам декабря Мохамед Салах в третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в "Ливерпуле".
В прошлом месяце Салах провел 7 матчей во всех турнирах, отметившись 8 голами и 7 голевыми передачами.
"Большое спасибо. Мы провели хороший месяц - я считаю, что мы одержали несколько побед, что является самым важным. Кроме того, я выигрывал игры и помогал команде достичь цели", - сказал Салах.
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Источник:liverpool fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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