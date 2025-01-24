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Манчестер Сити положил глаз на талантливого хавбека из Русенборга
Сверре Нюпан может подписать контракт с горожанами
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" обратил внимание на молодого и перспективного полузащитника норвежского "Русенборга" Сверре Нюпана.
По информации Фабрицио Романо, в ближайшее время 18-летний футболист прибудет в Манчестер, чтобы обсудить детали возможного перехода и ознакомиться с планами тренерского штаба "Сити".
Существует вероятность, что после подписания контракта с английским клубом, талантливый норвежец может быть отдан в аренду в "Жирону".
Сверре за всю свою карьеру сыграл 73 матча, забил 15 голов и отдал 11 ассистов.
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