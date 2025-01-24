Манчестер Сити положил глаз на талантливого хавбека из Русенборга

"Манчестер Сити" обратил внимание на молодого и перспективного полузащитника норвежского "Русенборга" Сверре Нюпана.

По информации Фабрицио Романо, в ближайшее время 18-летний футболист прибудет в Манчестер, чтобы обсудить детали возможного перехода и ознакомиться с планами тренерского штаба "Сити".

Существует вероятность, что после подписания контракта с английским клубом, талантливый норвежец может быть отдан в аренду в "Жирону".

Сверре за всю свою карьеру сыграл 73 матча, забил 15 голов и отдал 11 ассистов.