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Манчестер Сити положил глаз на талантливого хавбека из Русенборга

Англия

Сверре Нюпан может подписать контракт с горожанами

Манчестер Сити положил глаз на талантливого хавбека из Русенборга

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" обратил внимание на молодого и перспективного полузащитника норвежского "Русенборга" Сверре Нюпана.

По информации Фабрицио Романо, в ближайшее время 18-летний футболист прибудет в Манчестер, чтобы обсудить детали возможного перехода и ознакомиться с планами тренерского штаба "Сити".

Существует вероятность, что после подписания контракта с английским клубом, талантливый норвежец может быть отдан в аренду в "Жирону".

Сверре за всю свою карьеру сыграл 73 матча, забил 15 голов и отдал 11 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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