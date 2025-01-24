"Я желаю вам успехов". Уокер попрощался с Манчестер Сити

Правый защитник Кайл Уокер, который сегодня, 24 января, присоединился к "Милану", попрощался с "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити"... с чего начать? Подписать контракт с этим невероятным клубом в 2017 году было мечтой, ставшей реальностью. Семь лет спустя выиграть 17 трофеев, включая Лигу чемпионов и знаменитый трофей, - это то, о чем я мог лишь мечтать в детстве.

Играть вместе с лучшими футболистами подтолкнуло меня к тому, чтобы стать лучшей версией себя, и я искренне благодарен за возможность, которая выпала мне.

Огромная благодарность многим людям, тренерскому штабу, экипировщикам и всему персоналу, который неутомимо работает за кулисами. Вы делаете каждый день замечательным и даете нам возможность для того, чтобы мы выступали как можно лучше.

Моим партнерам по команде, с того момента, как я переступил порог, я почувствовал себя как дома. Спасибо вам за прекрасные воспоминания и за весь успех, который мы разделили вместе. Вы - друзья, но также семья на всю жизнь.

Пеп Гвардиола, спасибо за то, что верили в меня и так упорно работал, чтобы привести меня сюда в 2017 году. Вместе мы отпраздновали 17 трофеев, и ваше руководство помогло мне стать тем игроком, которым я являюсь сегодня. Я буду вечно благодарен.

Спасибо Энни, нашим детям и всей моей семье, которые были рядом и поддерживали меня на этом пути.

И самое главное, болельщикам - спасибо за то, что с первого дня приняли меня как своего. Ваша непоколебимая поддержка, неделя за неделей, дома и на выезде, никогда не будет забыта.

Я желаю вам успехов в будущем. Спасибо вам".