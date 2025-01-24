Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я желаю вам успехов". Уокер попрощался с Манчестер Сити
Футболист поделился своими эмоциями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник Кайл Уокер, который сегодня, 24 января,
"Манчестер Сити"... с чего начать? Подписать контракт с этим невероятным клубом в 2017 году было мечтой, ставшей реальностью. Семь лет спустя выиграть 17 трофеев, включая Лигу чемпионов и знаменитый трофей, - это то, о чем я мог лишь мечтать в детстве.
Играть вместе с лучшими футболистами подтолкнуло меня к тому, чтобы стать лучшей версией себя, и я искренне благодарен за возможность, которая выпала мне.
Огромная благодарность многим людям, тренерскому штабу, экипировщикам и всему персоналу, который неутомимо работает за кулисами. Вы делаете каждый день замечательным и даете нам возможность для того, чтобы мы выступали как можно лучше.
Моим партнерам по команде, с того момента, как я переступил порог, я почувствовал себя как дома. Спасибо вам за прекрасные воспоминания и за весь успех, который мы разделили вместе. Вы - друзья, но также семья на всю жизнь.
Пеп Гвардиола, спасибо за то, что верили в меня и так упорно работал, чтобы привести меня сюда в 2017 году. Вместе мы отпраздновали 17 трофеев, и ваше руководство помогло мне стать тем игроком, которым я являюсь сегодня. Я буду вечно благодарен.
Спасибо Энни, нашим детям и всей моей семье, которые были рядом и поддерживали меня на этом пути.
И самое главное, болельщикам - спасибо за то, что с первого дня приняли меня как своего. Ваша непоколебимая поддержка, неделя за неделей, дома и на выезде, никогда не будет забыта.
Я желаю вам успехов в будущем. Спасибо вам".
Популярное сейчас
- Рейтинг клубов УЕФА. Заруба Шахтера с Динамо (Загреб) достигла кульминации
- Калюжным не ограничились. Английский клуб положил глаз на еще одного игрока сборной Украины
- Известно, сколько получил Шахтер благодаря победе над Брестом в ЛЧ
- Новичок Серии А усилился вингером сборной Швеции
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело