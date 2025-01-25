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Ливерпуль – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Команда Арне Слота проседает по игре, но не по результатам
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на то, что мерсисайдцы выглядят уже не столь мощно, как условно месяц назад, они продолжают собирать победы и лидировать в турнирной таблице, не позволяя преследователям сокращать отставание.
Матч против "Ипсвича" выглядит как легкая прогулка, после которой они должны забирать три очка и готовиться к следующей игре. Но получится ли у них это реализовать?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 января.
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Английская Премьер-лига. 23-й тур.
25 января. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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