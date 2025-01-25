Ливерпуль – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Несмотря на то, что мерсисайдцы выглядят уже не столь мощно, как условно месяц назад, они продолжают собирать победы и лидировать в турнирной таблице, не позволяя преследователям сокращать отставание.

Матч против "Ипсвича" выглядит как легкая прогулка, после которой они должны забирать три очка и готовиться к следующей игре. Но получится ли у них это реализовать?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 января.

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1.13 9.40 22.00 Узнать больше

Английская Премьер-лига. 23-й тур.

25 января. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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