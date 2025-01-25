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Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Энцо Мареска снова будет противостоять своему учителю

Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Конечно, реальным учителем Энцо Марески все же Пеллегрини, который и вдохновил итальянца начать тренерскую карьеру. Но никто не будет отрицать, что его работа с Гвардиолой в "Манчестер Сити" оказала большое влияние на стиль футбола Энцо.

В первом туре этого сезона Мареска уже проиграл Гвардиоле на "Стэмфорде Бридж". Удастся ли ему взять реванш уже на выезде?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 25 января.

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Английская Премьер-лига. 23-й тур.

25 января. 19:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Энцо Мареска Манчестер Сити Пеп Гвардиола смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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