Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Конечно, реальным учителем Энцо Марески все же Пеллегрини, который и вдохновил итальянца начать тренерскую карьеру. Но никто не будет отрицать, что его работа с Гвардиолой в "Манчестер Сити" оказала большое влияние на стиль футбола Энцо.

В первом туре этого сезона Мареска уже проиграл Гвардиоле на "Стэмфорде Бридж". Удастся ли ему взять реванш уже на выезде?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 25 января.

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Английская Премьер-лига. 23-й тур.

25 января. 19:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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