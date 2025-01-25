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Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Энцо Мареска снова будет противостоять своему учителю
Getty Images / Global Images Ukraine
Конечно, реальным учителем Энцо Марески все же Пеллегрини, который и вдохновил итальянца начать тренерскую карьеру. Но никто не будет отрицать, что его работа с Гвардиолой в "Манчестер Сити" оказала большое влияние на стиль футбола Энцо.
В первом туре этого сезона Мареска уже проиграл Гвардиоле на "Стэмфорде Бридж". Удастся ли ему взять реванш уже на выезде?
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 25 января.
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Английская Премьер-лига. 23-й тур.
25 января. 19:30. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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