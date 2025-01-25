Рубен Аморим рассказал почему сменил Андре Онана в матче Лиги Европы

В крайнем матче "Манчестер Юнайтед" в АПЛ против "Брайтона" голкипер "красных дьяволов" допустил ошибку, из-за чего "МЮ" пропустил третий гол, а именно Андре Онана выпустил мяч у игрока "чаек", который и забил третий гол.

Через этот момент в следующем матче "МЮ", прошедшем уже в рамках Лиги Европы, на воротах "красных дьяволов" стоял Алтай Байиндыр.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал на пресс-конференции, почему решил поставить на ворота именно Алтая Байиндира, а не, как всегда, Андре Онану:

"Это всегда равная борьба, но в этом случае была использована ротация, все было продумано заранее. Я тоже думаю об этой ошибке, но в этом случае была ротация. Мы считаем, что у нас два очень хороших голкипера. Им нужно игровое время, им нужно определенное пространство в команде, поэтому была задумана ротация. Но ошибка меня беспокоит, но мы продолжаем работать по тому же плану, что и на прошлой неделе", – цитирует ESPN.

Напомним, матч в ЛЕ против "Рейнджерса" закончился победой "МЮ" со счетом 2:1.