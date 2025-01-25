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Рубен Аморим рассказал почему сменил Андре Онана в матче Лиги Европы

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Рубен Аморим рассказал почему сменил Андре Онана в матче Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В крайнем матче "Манчестер Юнайтед" в АПЛ против "Брайтона" голкипер "красных дьяволов" допустил ошибку, из-за чего "МЮ" пропустил третий гол, а именно Андре Онана выпустил мяч у игрока "чаек", который и забил третий гол.

Через этот момент в следующем матче "МЮ", прошедшем уже в рамках Лиги Европы, на воротах "красных дьяволов" стоял Алтай Байиндыр.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал на пресс-конференции, почему решил поставить на ворота именно Алтая Байиндира, а не, как всегда, Андре Онану:

"Это всегда равная борьба, но в этом случае была использована ротация, все было продумано заранее. Я тоже думаю об этой ошибке, но в этом случае была ротация.

Мы считаем, что у нас два очень хороших голкипера. Им нужно игровое время, им нужно определенное пространство в команде, поэтому была задумана ротация.

Но ошибка меня беспокоит, но мы продолжаем работать по тому же плану, что и на прошлой неделе", – цитирует ESPN.

Напомним, матч в ЛЕ против "Рейнджерса" закончился победой "МЮ" со счетом 2:1.

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Манчестер Юнайтед Андре Онана Рубен Аморим
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Источник:
espn
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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