Челси хочет продать Нкунку. Сможет ли позволить такую сумму потенциальный покупатель?

Руководство "Челси" приняло решение, что если и продавать Кристофера Нкунку, то всего за 70 миллионов фунтов.

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На данный момент наиболее заинтересованы в покупке французского полузащитника "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" вряд ли смогут заплатить такую ​​сумму за 27-летнего игрока.

Напомним, что Нкунку перешел в "Челси" летом 2023 года. За этот сезон он сыграл в 28 играх во всех официальных турнирах, отличившихся 13 голами и 4 голевыми передачами.