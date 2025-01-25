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Челси хочет продать Нкунку. Сможет ли позволить такую сумму потенциальный покупатель?
Что желает сам игрок?
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Челси" приняло решение, что если и продавать Кристофера Нкунку, то всего за 70 миллионов фунтов.
На данный момент наиболее заинтересованы в покупке французского полузащитника "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" вряд ли смогут заплатить такую сумму за 27-летнего игрока.
Напомним, что Нкунку перешел в "Челси" летом 2023 года. За этот сезон он сыграл в 28 играх во всех официальных турнирах, отличившихся 13 голами и 4 голевыми передачами.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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