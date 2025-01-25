Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энцо Мареска прокомментировал трансферные слухи вокруг Челси
Особенно относительно Алехандро Гарначо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал о том, какие трансферные слухи являются правдой, а какие фейком.
Прежде Энцо Мареска прокомментировал возможное подписание вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.
"Нет, нет, я доволен теми, кого мы имеем в настоящее время. Я уже много раз говорил, что справа у нас играют Педро Нето и Нони Мадуэке, а слева – Джейдон Санчо. Миша был с нами, но сейчас его нет. Тайрик Джордж – молодой игрок, который может нам помочь. На этот момент у нас все хорошо".
Популярное сейчас
- Проект обнародован. Известно, как будет выглядеть новый стадион Полесья. ФОТО
- Александр Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
- Российский боксер, которого побил Кличко, дисквалифицирован из-за допинга
- Миколенко рассказал, что вызывает самый большой стресс в Англии все 3 года после его трансфера
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?