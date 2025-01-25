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Энцо Мареска прокомментировал трансферные слухи вокруг Челси

Англия

Особенно относительно Алехандро Гарначо

Энцо Мареска прокомментировал трансферные слухи вокруг Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал о том, какие трансферные слухи являются правдой, а какие фейком.

Прежде Энцо Мареска прокомментировал возможное подписание вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

"Нет, нет, я доволен теми, кого мы имеем в настоящее время. Я уже много раз говорил, что справа у нас играют Педро Нето и Нони Мадуэке, а слева – Джейдон Санчо. Миша был с нами, но сейчас его нет. Тайрик Джордж – молодой игрок, который может нам помочь. На этот момент у нас все хорошо".

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Источник:
football.london
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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