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Голкипер Ноттингем Форест рассказал о своем переходе в клуб: Никто не думал, что все будет так, как сейчас
Сделал правильный выбор
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Ноттингем Фореста" Матц Селс вспомнил о своём переходе в клуб год назад.
По его словам, он хотел вернуться в Премьер-Лигу.
"Когда я подписывал контракт, я знал, что они ищут вратаря, и я знал, что это нужно для того, чтобы сохранить команду в лиге.
Я хотел вернуться, чтобы играть в Премьер-лиге, — немного воплотить мечту в реальность, — и я очень доволен этим сезоном", - говорит он в интервью BBC Sport.
Бельгийский вратарь знал, на что идёт, но он увидел в команде много качественных игроков.
"Даже когда я пришёл в прошлом сезоне, было не так просто, но я знал ситуацию, когда подписывал контракт. Нельзя заглядывать слишком далеко в будущее, но нужно стараться понять, был ли это хороший шаг или нет.
Никто не думал, что всё будет так, как сейчас, но в команде много качественных игроков — я увидел это, когда подписал контракт", - сказал Селс.
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Матц Селс перешёл в "Ноттингем" из французского "Страсбурга". Трансфер обошёлся в 8 млн евро.
Бельгиец провёл за "лесников" 38 матчей, в которых пропустил 49 голов и отстоял 10 матчей "всухую".
Напомним, что "Ноттингем Форест" сейчас занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
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