  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Голкипер Ноттингем Форест рассказал о своем переходе в клуб: Никто не думал, что все будет так, как сейчас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Ноттингем Форест рассказал о своем переходе в клуб: Никто не думал, что все будет так, как сейчас

Англия

Сделал правильный выбор

Голкипер Ноттингем Форест рассказал о своем переходе в клуб: Никто не думал, что все будет так, как сейчас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Ноттингем Фореста" Матц Селс вспомнил о своём переходе в клуб год назад.

По его словам, он хотел вернуться в Премьер-Лигу.

"Когда я подписывал контракт, я знал, что они ищут вратаря, и я знал, что это нужно для того, чтобы сохранить команду в лиге.

Я хотел вернуться, чтобы играть в Премьер-лиге, — немного воплотить мечту в реальность, — и я очень доволен этим сезоном", - говорит он в интервью BBC Sport.

Бельгийский вратарь знал, на что идёт, но он увидел в команде много качественных игроков.

"Даже когда я пришёл в прошлом сезоне, было не так просто, но я знал ситуацию, когда подписывал контракт. Нельзя заглядывать слишком далеко в будущее, но нужно стараться понять, был ли это хороший шаг или нет.

Никто не думал, что всё будет так, как сейчас, но в команде много качественных игроков — я увидел это, когда подписал контракт", - сказал Селс.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матц Селс перешёл в "Ноттингем" из французского "Страсбурга". Трансфер обошёлся в 8 млн евро.

Бельгиец провёл за "лесников" 38 матчей, в которых пропустил 49 голов и отстоял 10 матчей "всухую".

Напомним, что "Ноттингем Форест" сейчас занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Предлагают обмен. Испанский ТОП клуб нацелился на звёздного игрока Челси
yellow-arrow
Форвард Манчестер Юнайтед хочет перейти в Барселону
yellow-arrow
Гранд АПЛ работает над подписанием полузащитника молодёжной сборной Норвегии
Ноттингем Форест
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости