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Инсайдер рассказал о продвижении в переговорах по аренде защитника Челси в итальянский гранд
Надо время
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Инсайдер рассказал о статусе аренды защитника "Челси" в итальянский гранд.
По словам авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Ювентус" и "Челси" одобрили все документы по аренде Вейги до конца сезона.
Далее футболист пройдёт медосмотр и подпишет контракт. Аренда предусмотрена без права выкупа.
Защитник "Челси" вернётся в клуб в июне для участия в обновлённом Клубном Чемпионате Мира.
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Ренато Вейга перешёл в "Челси" летом 2024 года из "Базеля" за 14 млн евро.В первой части сезона провёл за английский клуб 18 матчей во всех турнирах. На его счету гол и два ассиста.
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