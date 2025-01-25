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Инсайдер рассказал о продвижении в переговорах по аренде защитника Челси в итальянский гранд

Англия

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Инсайдер рассказал о продвижении в переговорах по аренде защитника Челси в итальянский гранд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Инсайдер рассказал о статусе аренды защитника "Челси" в итальянский гранд.

По словам авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Ювентус" и "Челси" одобрили все документы по аренде Вейги до конца сезона.

Далее футболист пройдёт медосмотр и подпишет контракт. Аренда предусмотрена без права выкупа.

Защитник "Челси" вернётся в клуб в июне для участия в обновлённом Клубном Чемпионате Мира.

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Ренато Вейга перешёл в "Челси" летом 2024 года из "Базеля" за 14 млн евро.В первой части сезона провёл за английский клуб 18 матчей во всех турнирах. На его счету гол и два ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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