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Гранд АПЛ работает над подписанием полузащитника молодёжной сборной Норвегии
В компанию к Эдегору?
Getty Images/Global Images Ukraine
Гранд АПЛ работает над подписанием полузащитника молодёжной сборной Норвегии.
По информации The Athletic, "Арсенал" работает над сделкой по подписанию полузащитника "Русенборга" Сверре Нюпана.
Между клубом и представителями футболиста продолжаются переговоры. Окончательного решения о его будущем ещё нет и никаких соглашений не заключено.
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Нюпан дебютировал в норвежской лиге в возрасте 15 лет в 2022 году. В мае 2023 года он стал самым молодым игроком, забившим гол в Чемпиионате Норвегии в возрасте 16 лет и 145 дней.
Контракт полузащитника с "Русенборгом" действует до декабря 2026 года. TransferMarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.
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