Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Манчестер Юнайтед хочет перейти в Барселону
Готов на многое лишь бы играть за сине гранатовых
Getty Images/Global Images Ukraine
Маркус Рашфорд хочет перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.
Маркус Рашфорд, заинтересованный в продолжении карьеры в Испании, готов перейти в испанскую команду на правах аренды и готов пойти на понижение зарплаты. Спортивный директор "Барсы" Деку принял это во внимание.
Читайте такжеБарселона продлила контракт с 22-летним защитником
Отмечается, что сейчас Барса разбирается с правилами ФФП, чтобы подписать и зарегистрировать игрока без проблем.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Один из лидеров Динамо вернулся в общую группу
- Алексей Михайличенко: Я ушел из Динамо, потому что не мог находиться в одном клубе с Луческу
- Проект обнародован. Известно, как будет выглядеть новый стадион Полесья. ФОТО
- Михайличенко - о допинге Мудрика: Не очень понимаю, как это могли подсыпать или другие теории
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000