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Форвард Манчестер Юнайтед хочет перейти в Барселону

Англия

Готов на многое лишь бы играть за сине гранатовых

Форвард Манчестер Юнайтед хочет перейти в Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Маркус Рашфорд хочет перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

Маркус Рашфорд, заинтересованный в продолжении карьеры в Испании, готов перейти в испанскую команду на правах аренды и готов пойти на понижение зарплаты. Спортивный директор "Барсы" Деку принял это во внимание.

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Отмечается, что сейчас Барса разбирается с правилами ФФП, чтобы подписать и зарегистрировать игрока без проблем.

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Барселона Маркус Рашфорд
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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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