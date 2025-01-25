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Гвардиола сообщил, что нужно сделать, чтобы не быть 25 в ЛЧ
Все на самом деле очень просто
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал причины, по которым его клуб терпит поражение.
"Когда все будут доступны, когда Родри будет здесь, когда все центральные защитники будут здесь, когда все остальные игроки будут здесь, то мы будем драться. Мы не будем 25 в ЛЧ, как сейчас", — сказал Гвардиола.
Напомним, что "Ман Сити" занимает 25 место в турнирной таблице ЛЧ и 5 место в АПЛ.
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Источник:City_Xtra
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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