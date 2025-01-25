Гвардиола сообщил, что нужно сделать, чтобы не быть 25 в ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал причины, по которым его клуб терпит поражение.

"Когда все будут доступны, когда Родри будет здесь, когда все центральные защитники будут здесь, когда все остальные игроки будут здесь, то мы будем драться. Мы не будем 25 в ЛЧ, как сейчас", — сказал Гвардиола.