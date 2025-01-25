Третий капитан "Ливерпуля" рассказал ожидания от матча с "Ипсвичем".

Трент Александер-Арнольд сравнил первый матч против "трактористов", который был в первом туре АПЛ с сегодняшним и назвал цели команды.

"Я уверен, что это будет другая игра, но она будет захватывающей, и это даст нам возможность поразмыслить о том, как далеко мы продвинулись.

Для нас главное — убедиться, что мы играем так, как хотим, — доминировать в игре с мячом и ограничивать их возможности без мяча. Мы хотим создать для них как можно больше проблем.

Очевидно, что наша задача — как можно дольше не допускать мяч на нашу половину поля, создавать постоянную угрозу в течение всей игры, хорошо начать матч и довести до конца, чтобы добиться результата. Это главное для нас", - сказал Трент.