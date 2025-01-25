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Третий капитан Ливерпуля рассказал ожидания от матча с Ипсвичем
Матч состоится 25 января в 17:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Третий капитан "Ливерпуля" рассказал ожидания от матча с "Ипсвичем".
Трент Александер-Арнольд сравнил первый матч против "трактористов", который был в первом туре АПЛ с сегодняшним и назвал цели команды.
"Я уверен, что это будет другая игра, но она будет захватывающей, и это даст нам возможность поразмыслить о том, как далеко мы продвинулись.
Для нас главное — убедиться, что мы играем так, как хотим, — доминировать в игре с мячом и ограничивать их возможности без мяча. Мы хотим создать для них как можно больше проблем.
Очевидно, что наша задача — как можно дольше не допускать мяч на нашу половину поля, создавать постоянную угрозу в течение всей игры, хорошо начать матч и довести до конца, чтобы добиться результата. Это главное для нас", - сказал Трент.
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Напомним, матч "Ливерпуль – Ипсвич" состоится 25 января и начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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