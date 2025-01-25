Тоттенхэм – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После увольнения Стива Купера и прихода в клуб Руда ван Нистелроя результаты "лис" особо не улучшились. Да, игра изменилась, только за результаты все равно хвататься не получается.

Смогут ли они оформить сенсацию в выездном матче против "Тоттенхэма", точно не выделяющегося стабильностью в этом сезоне?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.

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