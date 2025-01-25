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Тоттенхэм – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Руд ван Нистелрой пока не может исправить ситуацию на "Кинг Пауэр"

Тоттенхэм – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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После увольнения Стива Купера и прихода в клуб Руда ван Нистелроя результаты "лис" особо не улучшились. Да, игра изменилась, только за результаты все равно хвататься не получается.

Смогут ли они оформить сенсацию в выездном матче против "Тоттенхэма", точно не выделяющегося стабильностью в этом сезоне?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Лестер"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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