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Тоттенхэм – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Руд ван Нистелрой пока не может исправить ситуацию на "Кинг Пауэр"
Getty Images / Global Images Ukraine
После увольнения Стива Купера и прихода в клуб Руда ван Нистелроя результаты "лис" особо не улучшились. Да, игра изменилась, только за результаты все равно хвататься не получается.
Смогут ли они оформить сенсацию в выездном матче против "Тоттенхэма", точно не выделяющегося стабильностью в этом сезоне?
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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