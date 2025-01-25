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Рууд Ван Нистелрой рассказал о цели Лестера в сезоне
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой рассказал о цели в сезоне.
По словам нидерландского менеджера, все в клубе едины в стремлении избежать вылета из Премьер-лиги.
"Мы едины как команда и как коллектив. Я очень хочу изменить эту ситуацию.
Это единственный способ выбраться из трудной ситуации. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, нужно объединяться, усердно работать, засучивать рукава.
Проявите характер, будьте готовы к тренировкам, будьте готовы показать всё, на что способны. Вот в чём дело, в эти трудные моменты нужно держаться вместе, продолжать верить и усердно работать.
Команда знает об этом и делает это", - заявил Ван Нистелрой.
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В данный момент "Лестер" занимает 19-е место в таблице АПЛ. От спасительного 17-го места отделяет 2 очка.
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