Рууд Ван Нистелрой рассказал о цели Лестера в сезоне

Главный тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой рассказал о цели в сезоне.

По словам нидерландского менеджера, все в клубе едины в стремлении избежать вылета из Премьер-лиги.

"Мы едины как команда и как коллектив. Я очень хочу изменить эту ситуацию.

Это единственный способ выбраться из трудной ситуации. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, нужно объединяться, усердно работать, засучивать рукава.

Проявите характер, будьте готовы к тренировкам, будьте готовы показать всё, на что способны. Вот в чём дело, в эти трудные моменты нужно держаться вместе, продолжать верить и усердно работать.

Команда знает об этом и делает это", - заявил Ван Нистелрой.