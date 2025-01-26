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Тоттенхэм – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Анге Постекоглу без побед в АПЛ уже больше месяца
Getty Images / Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" еще 15 декабря прошлого года обыграл "Саутгемптон" на выезде и после того в рамках чемпионата не смог ни разу победить. Все очень грустно и это нужно как можно скорее исправлять.
Анге Постекоглу попытается что-то придумать, тем более что матч на этот раз против одного из аутсайдеров лиги, пора брать свое.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.
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Английская Премьер-лига. 23-й тур.
26 января. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Стедиум"
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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