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Тоттенхэм – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Анге Постекоглу без побед в АПЛ уже больше месяца

Тоттенхэм – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" еще 15 декабря прошлого года обыграл "Саутгемптон" на выезде и после того в рамках чемпионата не смог ни разу победить. Все очень грустно и это нужно как можно скорее исправлять.

Анге Постекоглу попытается что-то придумать, тем более что матч на этот раз против одного из аутсайдеров лиги, пора брать свое.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.

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Английская Премьер-лига. 23-й тур.

26 января. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Стедиум"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Лестер"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Анге Постекоглу Лестер Сити Руд ван Нистелрой смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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