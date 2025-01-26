Тоттенхэм – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Тоттенхэм" еще 15 декабря прошлого года обыграл "Саутгемптон" на выезде и после того в рамках чемпионата не смог ни разу победить. Все очень грустно и это нужно как можно скорее исправлять.

Анге Постекоглу попытается что-то придумать, тем более что матч на этот раз против одного из аутсайдеров лиги, пора брать свое.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.

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Английская Премьер-лига. 23-й тур.

26 января. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Стедиум"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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