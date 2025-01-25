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Астон Вилла – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Грэм Поттер проведет уже второй матч против "Виллы"
Getty Images / Global Images Ukraine
После своего назначения на пост нового тренера "Вест Гема" Грэм Поттер дебютировал в игре против "Астон Виллы" в рамках Кубка Англии. Тогда "молотобойцы" проиграли, хоть и первыми открыли счет.
Теперь посмотрим, сделали ли Поттер и его команда правильные выводы и смогут ли они сыграть лучше в рамках АПЛ.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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