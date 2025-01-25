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Астон Вилла – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Грэм Поттер проведет уже второй матч против "Виллы"

Астон Вилла – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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После своего назначения на пост нового тренера "Вест Гема" Грэм Поттер дебютировал в игре против "Астон Виллы" в рамках Кубка Англии. Тогда "молотобойцы" проиграли, хоть и первыми открыли счет.

Теперь посмотрим, сделали ли Поттер и его команда правильные выводы и смогут ли они сыграть лучше в рамках АПЛ.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Вест Хэм"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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