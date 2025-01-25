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Нападающий Челси пропустит матч против Манчестер Сити
Клуб назвал причину
Фото - picture alliance
Нападающий "Челси" пропустит матч против "Манчестер Сити".
Журналист Daily Telegraph Мэт Лоу сообщил, что нападающему Жоау Феликсу клуб предоставил отпуск по семейным обстоятельствам. Лоу сообщил о трагедии в семье игрока.
"Жоау Феликс не в составе "Челси" на игру с "Манчестер Сити" сегодня, так как ему пришлось лететь домой из-за семейной утраты", - сообщил журналист.
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В первой половине сезона Жоау Феликс сыграл в 12-ти матчах Премьер-Лиги, в которых забил гол и отдал одну голевую передачу. В основном Феликс выходил со скамейки запасных.
"Челси" сыграет в выездном матче против "Манчестер Сити" 25 января в 19:30 по киевскому времени.
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