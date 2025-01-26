Астон Вилла – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В последнее время бирмингемский клуб в каждом матче включается всего на несколько минут, а остальную часть матчей буквально играют в полсилы. Это сложно объяснить логикой, не может это объяснить и главный тренер.

Не помешает ли им эта болезнь в матче против "Вест Хэма"? Буквально две недели тому назад не помешала, когда они играли между собой в Кубке Англии. Тогда "вилланы" забили быстрые два гола во втором тайме, хотя почти весь матч просто спали.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.

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Английская Премьер-лига. 23-й тур.

26 января. 18:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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