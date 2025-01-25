Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Такой скромной и тихой походкой "дачники" в этом сезоне действительно претендуют на попадание в еврокубки. Команда идет хорошим темпом и сохраняет хорошие шансы на верхнюю часть турнирной таблицы.

Но соперником выступает "Юнайтед". Да, не очень сыгранный и даже частично развалившийся "Юнайтед", но это все еще именитая команда, которая в свой день может создать проблемы любому.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.

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