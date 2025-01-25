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Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Марку Силву претендует на еврокубки
Getty Images / Global Images Ukraine
Такой скромной и тихой походкой "дачники" в этом сезоне действительно претендуют на попадание в еврокубки. Команда идет хорошим темпом и сохраняет хорошие шансы на верхнюю часть турнирной таблицы.
Но соперником выступает "Юнайтед". Да, не очень сыгранный и даже частично развалившийся "Юнайтед", но это все еще именитая команда, которая в свой день может создать проблемы любому.
Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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